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هيئة الكتاب تنظم ٦ معارض جديدة.. تعرف عليها

02:22 م الخميس 21 يونيو 2018
هيئة الكتاب تنظم ٦ معارض جديدة.. تعرف عليها

دار الكتب المصرية

كتب- محمد عاطف:

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، مجموعة من معارض الكتاب، حيث يبدأ اليوم معرض بنادى الشيخ زايد ويستمر حتى 30 يونيه.

وفى الفترة من 27 يونيه حتى 7 يوليو المقبل يقيم معرض الكتاب بنادى البنك الأهلى بإمبابة، وفى أول يوليو معرض الكتاب بمركز شباب أشمون ويستمر حتى 11 يوليو، وفى نادى الزهور تنظم الهيئة معرضا فى الفترة من 4 حتى 15 يوليو، ومعرض نادى القناطر الخيرية من 7 حتى 18 يوليو، كما تستعد هيئة الكتاب لإقامة معرض بورسعيد للكتاب فى الفترة من 12 حتى 21 يوليو.

تأتى المعارض في إطار خطة وزارة الثقافة ممثلة في هيئة الكتاب لإقامة معارض الكتاب بالنادى والمحافظات المختلفة للوصول بالمنتج الثقافى لجميع أفراد وفئات المجتمع.

وستضم تلك المعارض إصدارات هيئة الكتاب فى كافة السلاسل ومجالات النشر العام بتخفيضات كبيرة، بالإضافة إلى كتب الأطفال وكتب مكتبة الأسرة ، لإتاحة الكتاب بسعر مناسب.​

الهيئة المصرية العامة للكتاب معارض الكتاب نادى الشيخ زايد نادى البنك الأهلى

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