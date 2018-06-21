رئيس "الثانوية العامة": 6 طلاب نشروا أجزاء من امتحان التفاضل والتكامل

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحان الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة رصدت 6 حالات تصوير ونشر لأجزاء من امتحان التفاضل والتكامل، الذي أداه طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، اليوم الخميس.

وأضاف حجازي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، عقب انتهاء الامتحان بديوان الوزارة، أن غرفة العمليات توصلت إلى 4 حالات منها، وحالتين أبلغ عنهما رؤساء اللجان.

وعلق حجازي على ما نشر ببعض صفحات الغش، حول إمكانية تغيير نتيجة الطلاب في الكنترولات، قائلا إنه مستحيل ولا يمكن حدوث ذلك أبدا، مشيرا إلى أن الهدف منه ابتزاز الطلاب وإحداث البلبلة.

وأنهى طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، امتحان التفاضل والتكامل "الرياضيات البحتة"، اليوم، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأدى 110 آلافا و822 طالبا وطالبة، مقيدين بشعبة الرياضيات بالثانوية العامة، امتحان التفاضل والتكامل "الرياضيات البحتة"، اليوم الخميس، بـ1777 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.