رئيس "الثانوية العامة" للطلاب: صفحات الغش تتلاعب بمشاعركم

كتبت- ياسمين محمد:

تصوير - نادر نبيل:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن صفحات الغش تتلاعب بمشاعر الطلاب وأولياء أمورهم، ويجب على الجميع عدم الانسياق وراءها.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس، أن بعض الطلاب استخدموا قلما لشطب رقم الباركود الموجود على كراسة الامتحان، والذي يحدد هوية الطالب، قبل تصوير الامتحان ونشره عبر مواقع التواصل، حتى لا يتسنى لفريق مكافحة الغش الوصول إليهم، إلا أن فريق الغش تمكن من ضبط الطلاب المتسببين في نشر امتحان التفاضل والتكامل اليوم.

ولفت رئيس الامتحان إلى أن الوزارة تلقت تقريرا من غرفة عمليات اتحاد طلاب مدارس مصر، بشأن مستوى الامتحان وأكدوا سهولته.

وأدى 110 آلاف و822 طالبا وطالبة، مقيدين بشعبة الرياضيات بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية، امتحان التفاضل والتكامل "الرياضيات البحتة"، اليوم الخميس، بـ1777 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.