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وزير الأوقاف: صرف مكافأة للعاملين بالإدارة العامة لخدمة المواطنين

12:20 م الخميس 21 يونيو 2018
وزير الأوقاف: صرف مكافأة للعاملين بالإدارة العامة لخدمة المواطنين

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، صرف مكافأة خاصة للعاملين بالإدارة العامة لخدمة المواطنين والمسئولين عن منظومة الرد على الشكاوى.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم الخميس، أنها تلقت خطابا من الأمين العام لمجلس الوزراء اللواء أ.ح عاطف عبدالفتاح عبدالرحمن؛ بشأن تفعيل منظومة الشكاوى الموحدة، والذي تضمن توجيه الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، والمسئولين عن منظومة الرد على الشكاوى بوزارة الأوقاف، نظرًا للإنجاز الكبير الذي يحققه القائمون على المنظومة في الرد على شكاوى المواطنين .

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مكافأة العاملين وزارة الأوقاف

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