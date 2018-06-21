ضبط 553 أسطوانة بوتاجاز و37 ألف لتر سولار في الجيزة

كتب- إسلام ضيف:

ضبطت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الجيزة 553 أسطوانة بوتاجاز منزلي وتجاري لدى عدد من المستودعات، بنطاق المحافظة قبل بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة عن سعرها الحقيقي؛ لتحقيق أرباح غير شرعية، مستغلين في ذلك قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية.

وأعلن اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المستودعات التي جرى ضبطها وتحرير محاضر أمن دولة طواريء.

وأضاف الدالي، في بيان، الخميس، أنه جرى ضبط 37 ألف لتر سولار قبل طرحها بالسوق السوداء بمحطة وقود في الصف، وإحالة المسئول عنها إلى النيابة العامة لجمعه السولار المُدعم بهدف بيعه في السوق السوداء.

وأوضح محافظ الجيزة، أن أجهزة التفتيش بمديرية ومباحث التموين تكثف حاليًا من حملاتها على الأسواق العامة، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود؛ لضبط أي مخالفات أو زيادات في الأسعار بطريقة عشوائية.

ولفت الدالي، إلى أن القضايا المضبوطة تشمل مستودعًا بالوراق جمَّع 348 أسطوانة بوتاجاز منزلي، وضبط 59 أسطوانة داخل سيارة نقل، و146 أسطوانة منزلية لدى مستودع بوراق العرب.