بالصور.. طالبتان فقط تؤديان امتحان التفاضل والتكامل في مدرسة بالهرم

كتبت-ياسمين محمد:

تصوير-علاء القصاص:

رصدت عدسة مصراوي، وجود طالبتين فقط بلجنة مدرسة أم الأبطال الثانوية بنات، التابعة لإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة، أديتا امتحان التفاضل والتكامل، اليوم الخميس.

وأوضح أحد أفراد تأمين المدرسة، أن المدرسة، هي إحدى المدارس ذات الكثافة العالية، لذا قسمت لجنة النظام والمراقبة شعبها الثلاث على 3 مدارس، ويؤدي طلاب شعبة العلوم الامتحان بمدرسة أم الأبطال، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان بالمدرسة التجريبية المجاورة لها، فيما يؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان بمدرسة طه حسين الابتدائية.

وأضاف فرد التأمين لمصراوي، الخميس، أن هاتين الطالبتين فقط، مقيدتان بشعبة الرياضيات وتؤديان الامتحان في مدرسة أم الأبطال، لذا يتعجب المارة دائما من خروج طالبتين فقط من المدرسة بعد انتهاء الامتحان في أحد أفرع الرياضيات، شأن ما حدث بامتحان الجبر والهندسة الفراغية، الأسبوع الماضي.

وانتهى طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، من أداء امتحان التفاضل والتكامل: "الرياضيات البحتة"، اليوم الخميس، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأدى 110 آلافا و822 طالبا وطالبة، مقيدين بشعبة الرياضيات بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية، امتحان التفاضل والتكامل "الرياضيات البحتة"، اليوم الخميس، بـ1777 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

يعقد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام الامتحان، الآن، مؤتمرا صحفيا، لإعلان حالات الغش التي توصلت إليها غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والإجابة على استفسارات الطلاب بشأن الامتحان.