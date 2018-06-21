"التعليم": طالب بالشرقية صور أجزاءً من امتحان التفاضل والتكامل



كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحان الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، توصلت إلى الطالب الذي صور أجزاء من امتحان التفاضل والتكامل الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، ونشرها عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وأضاف حجازي، في بيان صحفي، الخميس، أن الطالب مقيد بإحدى لجان محافظة الشرقية، ونشر بعض أسئلة الامتحان بعد مرور 30 دقيقة من الوقت.

وتداولت بعض صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مثل: "شاومينج بيغشش ثانوية عامة و بالضش اتجمعنا"، أجزاء من امتحان التفاضل والتكامل، زاعمة أنها من الامتحان الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس.

وأوضح حجازي، أن ما حدث غشا إلكترونيا وليس تسريبا؛ مشيرا إلى أن عقوبة الطالب الذي يصور أجزاء من الامتحان ويتداولها تصل إلى الحرمان من الامتحانات لمدة عامين كاملين.

ويؤدي 110 آلاف و822 طالبا وطالبة، مقيدين بشعبة الرياضيات بالثانوية العامة، امتحان التفاضل والتكامل "الرياضيات البحتة"، اليوم الخميس، بـ1777 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

ويستمر الامتحان حتى الحادية عشرة ظهرا، فيما يعقد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام الامتحان، مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة والنصف، لإعلان حالات الغش التي توصلت إليها غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والإجابة على استفسارات الطلاب بشأن الامتحان.