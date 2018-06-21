مارجريت عازر: 3 جهات تحملت تكاليف سفر الوفود المصرية لروسيا

كتب- محمد نصار:

قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان، وأحد أعضاء الوفد البرلماني في روسيا لمساندة المنتخب المصري ببطولة كأس العالم، إنه بحسب معلوماتها توجد 3 جهات تحملت تكلفة سفر الوفود المصرية إلى موسكو.

وأضافت عازر، لمصراوي، اليوم الخميس، أن مجموعة من البنوك وشركة اتصالات، إلى جانب شركة أخرى، هي الجهات التي تحملت تكاليف سفر وفود الفنانين والإعلاميين والنواب إلى روسيا.

وأوضحت البرلمانية، أنها لا تعلم طبيعة المجال الذي تعمل فيه الشركة الأخيرة، وكل ما تعرفه عنها الاسم فقط، نافية علمها بأسماء مجموعة البنوك المشاركة في تحمل التكلفة.

وتابعت عضو الوفد البرلماني المصري: "الدعوات التي تلقاها النواب مختلفة من شخص لآخر، والمهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، هو المسئول عن التواصل مع الشركات".​