اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان التفاضل والتكامل

القاهرة-(أ. ش. أ)

يؤدي طلاب الثانوية العامة (شعبة الرياضيات)، اليوم الخميس، الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالي 110 ألاف و822 طالبا وطالبة.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة قبيل انعقاد الامتحان بالاتصال بغرف العمليات الفرعية في جميع المحافظات للتأكد من جاهزية اللجان لبدء الامتحان، كما يشدد على متابعة اللجان التي لها سابقة في محاولات الغش.

كما سيعقد حجازي مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء امتحان المادة لعرض موجز عن سير الامتحانات.