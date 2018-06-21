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اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان التفاضل والتكامل

07:28 ص الخميس 21 يونيو 2018
اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان التفاضل والتكامل

أرشيفية

القاهرة-(أ. ش. أ)

يؤدي طلاب الثانوية العامة (شعبة الرياضيات)، اليوم الخميس، الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالي 110 ألاف و822 طالبا وطالبة.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة قبيل انعقاد الامتحان بالاتصال بغرف العمليات الفرعية في جميع المحافظات للتأكد من جاهزية اللجان لبدء الامتحان، كما يشدد على متابعة اللجان التي لها سابقة في محاولات الغش.

كما سيعقد حجازي مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء امتحان المادة لعرض موجز عن سير الامتحانات.

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Asha
الثانوية العامة امتحان التفاضل والتكامل رضا حجازي امتحانات الثانوية العامة
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