القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا في سيناء

القاهرة-(أ. ش. أ):

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن القضاء على 32 من العناصر التكفيرية في إطار جهود تطهير شمالي ووسط سيناء من دنس الإرهاب.

وقالت القوات المسلحة، في البيان الرابع والعشرين، اليوم الخميس، إن العمليات أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن تحقيق نجاحات كبيرة على الأرض استهدفت ودمرت 21 هدفا بقطاع العمليات، واكتشاف وتدمير مخزن يحتوى على كميات من الذخائر ومخلفات الحروب.

وفيما يلى نصر البيان:

"استمرارا لمسيرة القوات المسلحة في ميادين الكفاح والشرف والتضحية واصل حماة الوطن استكمال المهام المخططة لتطهير شمال ووسط سيناء من دنس الارهاب وتعزيز قدرات التامين الشامل على امتداد الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ، وقد أسفرت العمليات علي مدار الايام الماضية عن النتائج الأتية:

-قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد (21) هدف بقطاع العمليات بشمال سيناء ، وتدمير عربتان محملتان بكميات من الأسلحة والذخائر بعد توافر معلومات استخباراتية تفيد بمحاولة اختراقها للحدود الغربية .

-القضاء علي عدد ( 12) فرد تكفيري مسلح شديد الخطورة خلال عمليات نوعية ، عثر بحوزتهم علي عدد من الاسلحة الالية والقناصة وكمية من الذخائر واجهزة اتصال لاسلكية بنطاق شمال ووسط سيناء

-القضاء علي عدد (20) فرد تكفيري مسلح والقبض علي عدد (3) اخرين بواسطة الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية والتحفظ علي عدد (4) بندقية الية و (2 ) طبنجة 9 مم و (2 ) عبوة ناسفة معدة للتفجير وكميات من الذخائر و مواد الإعاشة.

-اكتشاف وتدمير مخزن يحتوى على كميات من الذخائر ومخلفات الحروب ، وضبط سيارة غرب نفق الشهيد أحمد حمدي عثر بداخلها على عدد ( 40 ) جوال يحتوى على كميات كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة وضبط سيارتين شرق القناة احداهما محملة على ونش عثر بداخلها على عدد ( 20 ) كجم لنبات البانجو المعد للتداول والاخرى عثر بداخلها على عدد ( 466 ) لفافة لنبات البانجو المخدر .

- القبض علي عدد (9) من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة وعدد ( 84 ) فرد من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم .

- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفكيك وتفجير عدد ( 15) عبوة ناسفة تم زراعتها علي محاور التحرك المختلفة لاستهداف قواتنا بمناطق العمليات .

- مداهمة وتدمير عدد (272 ) وكر ومخبأ عثر بداخلهم علي كمية من الذخائر ومواد الاعاشة والعبوات الناسفة ومواد شديدة الانفجار واجهزة حواسب ومعدات تصوير وعدد من الملابس العسكرية والمبالغ المالية واجهزة اتصال لاسلكية وبعض الكتب التي تدعو الي الفكر التكفيري بمناطق العمليات.

- اكتشاف وتدمير عدد ( 28 ) مزرعة للنباتات المخدرة وضبط كميات من نبات البانجو الجاف المعد للتداول .

- وفى اطار جهود قوات حرس الحدود بالتعاون مع التشكيلات التعبوية لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ، وعلى الاتجاه الغربي تمكن رجال حرس الحدود من القبض علي عدد (1099 ) متسلل يحملون جنسيات مختلفة ، وضبط عدد ( 5 ) سيارات دفع رباعي وضبط بندقية الية وبندقية قناصة ( FN ) و(242500) قرص مخدر وكميات من الادوية والمستلزمات الطبية .

- لتتواصل مسيرة الوطن بجهود رجال أشداء يحملون على عاتقهم التخلص من الإرهاب الأسود ومتمسكين بعقيدتهم الراسخة إما النصر أو الشهادة في سبيل تحقيق أمن الوطن وسلامة شعبه العظيم.