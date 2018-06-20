وفاة أكبر مُعمَّر أزهري عن عمر يناهز 106 أعوام

القاهرة- مصراوي:

توفي مساء الأربعاء، الشيخ معوض عوض إبراهيم، والذي يعد أكبر معمر أزهري عن عمر ناهز 106 أعوام.

وولد الشيخ إبراهيم عام 1330 هـ - 1912 م بقرية كفر الترعة الجديد مركز شربين محافظة الدقهلية، وهو أقدم خريج أزهري وأكبر المحدثين في العالم الإسلامي سنًا، حيث تلقى العلم على أيدي مشايخ الأزهر الكبار مطلع القرن العشرين أبرزهم علي سرور الزنكلوني، وأبو زهرة، وعبد الحليم محمود.

ويملك الشيخ إبراهيم، عدة مؤلفات منها: "الإسلام والأسرة السعيدة" طبع في بيروت 1960م، و"قبس من الإسلام" طبع في بيروت 1962م وطبع مرة أخرى بعنوان "عناصر الإسلام وطرق هديه"، "إنسانية العبادات في الإسلام"، في القاهرة 1970م، "ملامح من هذا الدين، في القاهرة طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 1970م، "مع الإمام البخاري في كتاب العلم من صحيحه "، طبع بالكويت 1982م.

بالإضافة إلى مؤلفات: "الرسول والرسالة في شعر أبي طالب"، طبع بالكويت 1983م، "عنصر الهداية في القرآن الكريم"، طبع بالكويت 1983م، "ركائز المجتمع المسلم في سورة الحجرات"، طبع بالكويت 1983م، "ذلك الدين القيم"، طبع بالاسكندرية 1996م، "الأولاد ودائع الله عندنا"، طبع بالقاهرة 2002م، "مشاهد الوجود وشواهد التوحيد" طبع في دار الدعوة بالأسكندرية عام 2008، "نفحات القرآن " طبع في دار الدعوة بالأسكندرية عام 2008.