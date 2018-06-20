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29 ناشرًا يشاركون في معرض الكتاب برأس البر

05:15 م الأربعاء 20 يونيو 2018
29 ناشرًا يشاركون في معرض الكتاب برأس البر

كتب- محمد عاطف:
تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي؛ لإقامة معرض الكتاب بمصيف رأس البر في الفترة من 26 يونيو الجاري حتى 5 يوليو المقبل.

ويأتي المعرض في إطار توجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بالتوجه بمعارض الكتاب إلى الشواطئ والمصايف المختلفة.

وحسب بيان، الأربعاء، يشارك في المعرض 29 ناشرًا، ويقام بجوار فندق البوريفاج بشارع النيل.

ويضم المعرض أحدث إصدارات هيئة الكتاب في مختلف المجالات والسلاسل التي تصدرها الهيئة، بتخفيضات كبيرة بالإضافة إلى كتب الأطفال وكتب مكتبة الأسرة.

معرض الكتاب رأس البر هيئة الكتاب هيثم الحاج علي

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