الآثار ترسل وفدًا لتسلم القطع الأثرية المهربة من إيطاليا خلال أيام -صور

كتب- يوسف عفيفي:

كلف الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بالتوجه خلال أيام إلى إيطاليا لتسلم القطع الأثرية المصرية التي ضبطتها السلطات الإيطالية بمدينة ساليرنو.

وأشارت الوزارة - في بيان أصدرته الأربعاء-، إلى أن ذلك جاء بناء على القرار الذي أصدره النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، بعد موافقة النيابة العامة الإيطالية على تسليمها لمصر بناء على طلب الإنابة القضائية المرسل من النائب العام المصري.

وأضافت أن النائب العام أصدر كذلك قرارًا بإيفاد المستشار محمد عزت رئيس النيابة بمكتب النائب العام للإشراف على إجراءات التسليم.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت في مايو الماضي أن "شرطة الآثار والسياحة الإيطالية أبلغت السفارة المصرية في روما في 14 مارس الماضي بعثورها على 23700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية".