مصدر: وفد دبلوماسي في إثيوبيا لبحث عقد جولة جديدة من المفاوضات

كتب- أحمد مسعد:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الري، عن توجه وفد دبلومسي وفني إلى العاصمة الإثيوبية أديس بابا؛ لبحث عقد جولة تفاوضية جديدة بدلاً من تلك التي كان مقرر لها 19 يونيو الماضي.

وأضاف المصدر، لمصراوي، الأربعاء، أن مصر طالبت السودان وإثيوبيا بسرعة تحديد موعد للاجتماع التساعي على أن يكون في مهلة لا تزيد عن 3 أيام بحسب جدول أعمال المسؤولين في الدول الثلاث.

وأوضح المصدر، أنه لا يوجد أي خلاف حول التزم الأطراف بما جرى الاتفاق عليه بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأيبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، فى زيارة الأخير للقاهرة، مؤكدًا على التعاون بين اللجان الفنية واللجنة التساعية حول نقاط الخلاف بالتقرير الاستهلالي.

ولفت المصدر، إلى ضرورة تسلم اللجنة الفنية للدول الثلاث تقرير المكتب الاستشاري الفرنسي وموقف كل لجنة من ملاحظات الطرف الآخر للخروج بتوافق جماعي حول التقرير لاستهلالي.

ونوه إلى ضرورة الانتهاء من تلك الملاحظات والتقرير الاستهلالي للانتقال إلى المراحل الحاسمة في التفاوض لإنهاء تلك المشكلة وتحولها من أزمة خلاف إلى نقطة تعاون.

كانت مصر أعلنت تأجيل الاجتماع التساعي الخاص بسد النهضة فى 18 يونيو الماضي، على أن يكون الاجتماع مطلع الأسبوع الأول من يوليو المقبل.

الجدير بالذكر أن الدول الثلاث وقعت على وثيقة مخرجات في 16 مايو الماضي بالعاصمة الإثيوبية "أديس بابا".