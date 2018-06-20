تفاصيل لقاء وزيرة الصحة مع وفد نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

التقت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مساء أمس الثلاثاء، وفدًا من نقابة الأطباء مكونًا من نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، ووكيل النقابة الدكتور أسامة عبدالحي، والأمين العام المساعد الدكتور سمير التوني وأمين الصندوق الدكتور محمد عبدالحميد وأمين الصندوق المساعد الدكتور أحمد فتحي، بحضور الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب؛ لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها رسوم الدراسات العليا للأطباء وظاهرة التعدي على الأطباء في المستشفيات.

وقال بيان لنقابة الأطباء، الأربعاء، إنه جرى الاتفاق على أن تتحمل وزارة الصحة دفع رسوم الدراسات العليا وتشمل الماجستير والدكتوراه والبورد المصري على أن تسددها مباشرة لوزارة التعليم العالي وهيئة التدريب الإلزامي.

وتابع: "جرى التنسيق مع الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أن تتقدم وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الأطباء بمشروع قانون تنسيق لتغليظ عقوبة الاعتداء على أفراد الفريق الطبي بالمستشفيات، على أن يجري مناقشته مباشرة مع أول دورة انعقاد للمجلس".

وجرى الاتفاق مع وزيرة الصحة على أن يصدر تعميم للمستشفيات بضرورة الإبلاغ عن أي حالة اعتداء على الأطباء بواسطة مدير المستشفى أو المدير المناوب، على أن يجري التواصل مع وزارة الداخلية لقبول عمل المحاضر باسم المنشآت الصحية التي تم فيها الاعتداء.

وناقش اللقاء أيضا مشكلات الأطباء في المناطق النائية وضرورة وضع آلية تحفيزية لتنسيق انتداب الأطباء إلى تلك المناطق.