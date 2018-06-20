ساويرس منتقدًا أداء المنتخب أمام روسيا: "خذلتونا"

كتب- إسلام ضيف:

انتقد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، أداء المنتخب المصري أمام منتخب روسيا، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال ساويرس في تغريدة له على موقع تويتر: "اللي بيقول أصل إحنا كنا بنلعب على ملعب روسيا ووسط جمهورهم، نُص الملعب كانوا مصريين جُم يشجعوكم وكسفتوهم! أكتر من 30 ألفًا!"

وأضاف رجل الأعمال: "أنا لسه متعكنن لحد دلوقت، إحنا كجمهور عملنا اللي علينا، أنتم خذلتونا".