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ساويرس منتقدًا أداء المنتخب أمام روسيا: "خذلتونا"

04:55 م الأربعاء 20 يونيو 2018
ساويرس منتقدًا أداء المنتخب أمام روسيا: "خذلتونا"

نجيب ساويرس

كتب- إسلام ضيف:

انتقد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، أداء المنتخب المصري أمام منتخب روسيا، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال ساويرس في تغريدة له على موقع تويتر: "اللي بيقول أصل إحنا كنا بنلعب على ملعب روسيا ووسط جمهورهم، نُص الملعب كانوا مصريين جُم يشجعوكم وكسفتوهم! أكتر من 30 ألفًا!"

وأضاف رجل الأعمال: "أنا لسه متعكنن لحد دلوقت، إحنا كجمهور عملنا اللي علينا، أنتم خذلتونا".

تدوينة المهندس نجيب ساويرس على تويتر

نجيب ساويرس روسيا منتخب مصر مونديال روسيا كأس العالم

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مصدر: وفد دبلوماسي في إثيوبيا لبحث عقد جولة جديدة من المفاوضات
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