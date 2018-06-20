"القومي لحقوق الإنسان": حل أزمة اللاجئين يعتمد على تحقيق السلام العادل

كتب- محمد نصار:

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحماية الدولية للاجئين ضرورة، ويجب أن تتحمل جميع البلدان مسئوليتها لضمان تمتع اللاجئين بهذه الحماية، خاصة في تلك الفترة التي ازدادت فيها حالات اللجوء نتيجة للصراعات والنزاعات المسلحة والإرهاب والأزمات السياسية والاقتصادية التي تضرب مناطق كثيرة من العالم لا سيما في منطقة الشرق الأوسط والتي أدت إلى تشريد ملايين البشر.

وقال فايق، في بيان، اليوم الأربعاء، إن حل أزمة اللاجئين يعتمد في الأساس على تحقيق السلام العادل ومحاربة الإرهاب وتسوية الصراعات والنزاعات بما يتفق مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والشعوب.

وأضاف رئيس المجلس، أن حق اللجوء يعتبر حق أصيل من حقوق الإنسان ولا يمكن التنازل عنه، وأن أي تسوية سياسية يجب وأن تحترم هذا الحق.

جاءت هذه التصريحات بمناسبة الاحتفال اليوم العالمي للاجئين والذي يوافق العشرين من يونيو من كل عام، ويأتى احتفال هذا العام تحت شعار "مع اللاجئين"، ودشنت المفوضية السامية لشئون اللاجئين حملة لإيصال رسالة إلى حكومات العالم لمساعدة اللاجئين والقيام بما عليها تجاههم.

يذكر أنه وفقا للتقرير الذي أصدرته المفوضية السامية لشئون اللاجئين مؤخرا، فإن عدد اللاجئين والنازحين في أنحاء العالم تجاوز أكثر من 68 مليون شخص.