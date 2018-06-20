بالأسماء.. حركة تنقلات جديدة بـ"كهرباء جنوب القاهرة"

كتب- محمد صلاح:

اعتمد المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، حركة تنقلات بين إدارات الشبكات.

وشملت الحركة الجديدة:

نقل المهندس محمد بيومي عوالي، المكلف بالإشراف على الإدارة العامة لشبكات الهرم 2، للعمل بالإشراف على الإدارة العامة لشبكات 6 أكتوبر 1.

نقل المهندس سيد بدوي أحمد سالم، من الإدارة العامة للشبكات 6 أكتوبر 1 للعمل مديرًا للإدارة العامة لشبكات 6 أكتوبر 2.

نقل المهندس محمود السيد مصطفى، مدير الإدارة العامة للشبكات 6 أكتوبر 2، للعمل مديرًا عامًا للإدارة العامة للمراجع الفنية، إلى جانب نقل المهندس حبيب يوسف حبيب، مدير الإدارة العامة للمراجعة الفنية للعمل مديرًا للإدارة العامة لمشروعات شبكات التوزيع.

نقل المهندس وليد رزق عبدالمجيد، من الإدارة العامة للشبكات بالبساتين، وتكليفه بالإشراف على الإدارة العامة لشبكات القلعة، ونقل المهندس أحمد محمد دسوقي، من الإدارة العامة للشبكات بالقلعة، وتكليفة بالإشراف على الإدارة العامة لشبكات المعادي.

نقل المهندس محمود صبحي محمود، مدير الإدارة العامة لشبكات حلوان، للعمل مديرًا عامًا للإدارة العامة لشبكات هرم 2، ونقل المهندس أحمد ناجي كامل، المكلف بالإشراف على شبكات المعادي، وتكليفه بالإشراف على الإدارة العامة لشبكات حلوان.

وشملت حركة التنقلات، نقل المهندس مصطفى سيد بيومي، مدير الإدارة العامة لمشروعات شبكات التوزيع، للعمل مديرًا عامًا بقطاع التفتيش ومراقبة الأداء، ونقل المهندس توفيق كامل عبدالرؤوف، المشرف على الإدارة العامة لشبكات الشيخ زايد، وتكليفه بالإشراف على الإدارة العامة للشبكات شمال ريف الجيزة 2.

نقل المهندس وائل محمود عبدالنبي المكاوي، مدير إدارة من الدرجة الأولى والمكلف بالإشراف على الإدارة العامة للشبكات شمال الريف 2 للعمل بوظيفة مدير إدارة بالإدارة العامة للتفتيش الفني، وتكليف المهندس محمد زكي أحمد مصطفى، من الإدارة العامة للشبكات بالشيخ زايد، للإشراف على الإدارة العامة للشبكات بالشيخ زايد.

نقل المهندس محمد معوض عبدالعظيم، من الإدارة العامة للشبكات بـ6 أكتوبر للعمل بالإدارة العامة للشبكات ببولاق الدكرور، ونقل المهندس محمد طلعت محمود، من الإدارة العامة للشبكات ببولاق الدكرور للعمل بالإدارة العامة للشبكات 6 أكتوبر 1، ونقل المهندس أمين محمد جبريل، من الإدارة العامة للشبكات بالدقي للعمل بالإدارة العامة للشبكات بـ6 أكتوبر 2.

واشتمل القرار نقل المهندس عزت محمد عزت، من الإدارة العامة للشبكات بـ6 أكتوبر 2 ، للعمل بالإدارة العامة للشبكات بالدقي.