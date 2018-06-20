ننشر النتائج النهائية للانتخابات العمالية في 15 نقابة عامة

كتبت- مروة شوقي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، النتائج النهائية لانتخابات النقابات العامة للدورة النقابية 2018- 2020، والتي اعتمدها رئيس اللجنة العامة للانتخابات المستشار جمال أبيب جندي، وأسفرت عن فوز 15 نقابة عامة بالتزكية "رئيس وأعضاء"، ونقابتين بالانتخاب، والعضوية بالتزكية، و10 نقابات أجريت فيها الانتخابات علي منصب الرئيس والعضوية.

وقال سعفان، حسب بيان الوزارة، الأربعاء، إن النتائج النهائية أظهرت فوز 15 نقابة عامة بالتزكية "رئيس وأعضاء"، وهي نقابات: "الغزل والنسيج، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، والصناعات الهندسية، خالد الفقي، والصناعات الغذائية ، خالد عيش، الزراعة والري، محمد سالم، الصحافة والطباعة والإعلام، مجدي البدوي، النقل البري، جبالي المراغي، النقل البحري، حسام الدين مصطفي، النقل الجوي، حسن شحاته، الإنتاج الحربي، سعيد النقيب، التجارة، محمد وهب الله، والمناجم والمحاج، محمد عرابي، الخدمات الإدارية، هشام فاروق، والتعليم والبحث العلمي، هشام رضوان، والبنوك والتأمينات، جمال عقبي، والعلوم الصحية ، أحمد السيد عبد المقصود".

وأضاف سعفان، أن النقابتين التي أجريت فيهما الانتخابات على الرئيس هما "البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق"، مشيراً إلى أن من فاز بالرئاسة عللا التوالي "عبدالمنعم الجمل، وممدوح محمدي".

ولفت إلى أن هناك 3 نقابات أجريت فيها الانتخابات علي العضوية، وهي الكيماويات، والمرافق العاملة، والنقل العام، والتي فاز رؤساءها بالتزكية، وهم "عماد حمدي ، وعاد نظمي، ومجدي حسن".

وتابع: "أما النقابات التي أجريت فيها الانتخابات علي الرئاسة والعضوية فكانت 7 نقابات عامة، هي البترول، والمالية والضرائب والجمارك، والخدمات الصحية، والاتصالات، والنيابات والمحاكم، والبريد، والسكك الحديدية، وفاز بالرئاسة علي التوالي محمد جبران، ومجدي شعبان، وعلي عبدالباسط، وإبراهيم هيكل، وعلي إبراهيم، وسعيد حسيب، وعبدالفتاح فكري".

وأوضح الوزير، أنه بذلك يصل إجمالي النقابات العامة التي ستدخل انتخابات المرحلة الثالثة والأخيرة 27 نقابة عامة، ويفتح باب الترشح للاتحادات العمالية 23 يونيو الجاري، وإعلان أسماء المرشحين في اليوم التالي، والطعون والبت فيها 25 يونيو، وإعلان الكشوف النهائية في اليوم التالي، علي أن تجري الانتخابات 27 يونيو وإعلان النتائج وإيداع الأوراق في اليوم التالي.