6 صور ترصد زيارة الوفد لـ"أديرة وادي النطرون"

كتب- إسلام ضيف:

زار الوفد الإيطالي، الذي يتفقد مسار العائلة المقدسة بمصر، اليوم الأربعاء، أديرة وادي النطرون، التي تشمل دير الأنبا بيشوي ودير السريان.

وكان في استقبال الوفد عدد من كهنة الدير، وقيادات من محافظة البحيرة.

ووصل الوفد الإيطالي الأحد الماضي، مكونًا من 45 فردًا، من بينهم شخصيات كنسية وصحفية، كان منهم الأنبا برنابا أسقف إيبارشية تورينو وروما.

وأقام الوفد قداسًا بكنيسة القديس لاون بالكلية الإكليريكية بالمعادي، حضره الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمص، وسفير الفاتيكان بالقاهرة.

واستقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الوفد الذي يترأسه المطران لينو فورماجالي بالمقر البابوي، أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن يغادر أول وفد يزور مسار العائلة المقدسة بمصر يوم الخميس، بعد زيارة استمرت 5 أيام.