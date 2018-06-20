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وزير البترول يعلن موعد إلغاء دعم الوقود نهائيًا

03:08 م الأربعاء 20 يونيو 2018
وزير البترول يعلن موعد إلغاء دعم الوقود نهائيًا

المهندس طارق الملا وزير البترول

كتب- محمد غايات:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن إلغاء الدعم نهائيا عن المواد البترولية سيكون خلال العام المقبل.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، أنه جرى التراجع عن تطبيق منظومة الكارت الذكي، لأنها تحتوي على العديد من الثغرات.

وأوضح الوزير أن الحكومة لم تستطع إيجاد حل لهذه الثغرات، كما أن الكارت سيؤدي لوجود سعرين للسلعة الواحدة وعودة الاحتكارات مرة أخرى.

طارق الملا وزارة البترول إلغاء الدعم مجلس الوزراء الكارت الذكي

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