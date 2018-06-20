"تقطيع خط وزيادة الأجرة".. محافظ القاهرة: إجراءات قانونية ضد 34 مخالفة

كتب- محمد نصار:

واصل المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، جولاته لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة ومدى التزام السائقين بها بجولة تفقدية لموقف السلام، صباح اليوم الأربعاء.

وشدد عبدالحميد، حسب بيان للمحافظة، الأربعاء، على اللواء منيب عزب، مدير عام مواقف الأقاليم، بضرورة نشر لوحات توضيحية كبيرة على كل رصيف بالموقف موضحًا بها تعريفة الركوب الجديدة.

والتقى المحافظ، خلال الجولة، سائقي الموقف والذين طالبوه بتوفير أماكن انتظار لهم كاستراحة قبل استئناف الرحلات ووعد المحافظ بدراسة تخصيص مساحات أكبر لهم لاستيعاب الزيادة في أعداد السيارات.

كما وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين لتعريفة الركوب المحددة، مشددًا على وجود "استيكر" التعريفة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي لجميع السيارات ووجود الأرقام الخاصة بالشكاوى والإبلاغ عن المخالفات في أماكن ظاهرة بالمواقف.

وكشف محافظ القاهرة، عن عدد المخالفات التي جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها والذي بلغ حوالي 34 مخالفة ما بين زيادة في التعريفة وتجزئة المسافة.