وكيل "قوى عاملة النواب": اجتماع قريب لصرف علاوة استثنائية للقطاع الخاص

كتبت- مروة شوقي:

أشاد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، بمبادرة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، لمنح علاوة اجتماعية استثنائية للقطاع الخاص تصل لـ200 جنيه، قائلاً: "لهم الحق في إطلاق المبادرة، من خلال قنواتهم الشرعية كون القطاع الخاص يخضع لاتحاد المستثمرين، بغرض التخفيف عن كاهل المواطنين على غرار العاملين في الحكومة، عقب قرارات الزيادة الأخيرة ضمن خطتها للإصلاح الاقتصادي".

وقال وهب الله، في تصريح لمصراوي، الأربعاء، إن هنان اجتماعًا في القريب العاجل، لأطراف العمل الثلاثة المتمثلة في وزارة القوى العاملة العاملة، واتحاد عمال مصر، مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين، للتوصل لمبادرة لمنح علاوة استثنائية لغلاء المعيشة للعاملين في القطاع الخاص، لافتاً إلى إنها ستكون ملزمة لجميع الأطراف خاصة.

وأضاف: "نحاول الوقوف بجانب محدودي الدخل، من العاملين في القطاع الخاص، بمطالبة الحكومة بتبني برامج حماية اجتماعية لحمايتهم، إلى جانب مساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة في ظل غلاء الأسعار".

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أنه سيتم صرف المعاشات والعلاوات الجديدة التي أقرها البرلمان خلال الشهر الماضي، للعاملين في الجهاز الإداري في الدولة، في أول يوليو المقبل،.

وتابع: "بمجرد اعتماد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على صرف العلاوة والمعاشات، سيتم إقرارها وصرفها مع مستحقات راتب شهر يوليوالمقبل، مع بداية العمل بموازنة العام المالي 2018/2019".