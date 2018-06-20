من 3 محاور.. وزير الآثار يعرض خطة "2018 /2022"

كتب- محمد غايات:

قدم الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، عرضًا تقديميًا بشأن خطة الوزارة خلال الفترة من 2018 وحتى 2022، وذلك بالاجتماع الأول للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، تضمنت خطة وزارة الآثار ثلاثة محاور، في مقدمتها برنامج الترميم والتنقيب وصيانة الآثار، والذي يهدف إلى زيادة أعداد البعثات الأثرية العامة في التنقيب عن الآثار، والانتهاء من ترميم عدد من الآثار المصرية، إذ تستهدف الوحدة الانتاجية لتنفيذ مشروعات ترميم وصيانة الآثار تنفيذ عدد كبير من المشروعات خلال السنوات الأربع القادمة، وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية، فضلًا عن إعداد اول قاعدة بيانات رقمية للآثار الثابتة والمنقولة، وتسجيلها، وكذلك عمل قاعدة بيانات رقمية للأراضي التابعة لوزارة الآثار.

وتضمنت خطة الوزارة، برنامج إنشاء وتطوير المتاحف الذي يستهدف الانتهاء من نحو 14 متحفًا، مثل: متحف سوهاج القومي الذي انتهى العمل به وأصبح جاهزًا للافتتاح خلال العام الجاري، ومتحف الغردقة الذي تنشئه الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، مع دراسة تعميم التجربة عند نجاحها، فضلًا عن العمل على إنهاء المرحلة الأولى من مشروع متحف شرم الشيخ، واستغلال باقي مساحة الأرض المخصصة للمتحف بشكل استثماري، والانتهاء من تطوير بعض المتاحف القائمة مثل المتحف المصري بالتحرير، وإشراك شركات كبرى في إدارة وتشغيل الخدمات بالمتاحف الكبرى لأول مرة في مصر.

وتناول العرض كذلك، برامج دعم وتنمية الموارد من خلال تفعيل الشركة القابضة للاستثمار في مجال الآثار ونشر الثقافة الأثرية، وتشجيع إقامة المعارض الخارجية، ووضع تصور لكيفية الإدارة الرشيدة للمزارات والقصور الأثرية، والترويج لتنظيم الحفلات والفعاليات الاجتماعية، والثقافية والفنية بالمواقع الأثرية والمتاحف، مع وضع الضوابط التنظيمية اللازمة، وزيادة عدد برامج التدريب في مختلف المجالات للعاملين بالوزارة لرفع كفاءتهم، وتفعيل الاستفادة من مدرسة ترميم الآثار لتخريج طلاب مدربين ومتخصصين في مجالات الترميم المختلفة.

واستعرض وزير الآثار كذلك، معدلات تنفيذ عدد من المشروعات القومية والاسترتيجية مثل: مشروع المتحف المصري الكبير، وجرى إنجاز 78% من إجمالي حجم الأعمال، فضلًا عن مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية، والذي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه عام 2013، وبلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية 70%، وجار العمل حاليًا على استكمال المرحلة الثالثة.