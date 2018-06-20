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    وزيرة الصحة تزور مركز مجدي يعقوب في أسوان يوليو المقبل

    01:49 م الأربعاء 20 يونيو 2018
    وزيرة الصحة تزور مركز مجدي يعقوب في أسوان يوليو المقبل

    هالة زايد وزيرة الصحة

    كتب- أحمد جمعة:

    قالت مصادر بوزارة الصحة إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ستزور مركز مجدي يعقوب لأمراض القلب بأسوان، مطلع يوليو المقبل.

    وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن هذه الزيارة تأتي تفعيلًا للتعاون بين وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني، والتي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في تشغيل المستشفيات.

    حرصت وزيرة الصحة فور توليها المنصب على الاتصال بالبروفسيور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي ودعوته للاجتماع معها لبحث التعاون بين وزارة الصحة ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب، وهو ما حدث بالفعل يوم الاثنين الماضي، واستقبلته بديوان عام وزارة الصحة، واتفقا على الاستفادة من خبراته العالمية، في إنشاء وحدة جراحات قلب الأطفال بمستشفى النصر ببورسعيد والذي يدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الجديدة.

    وزارة الصحة هالة زايد وزيرة الصحة مجدي يعقوب مركز مجدي يعقوب أسوان

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