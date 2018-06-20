مصادر برلمانية: الحكومة تلقي بيانها على المجلس الأسبوع المقبل

كتبت- هند الشامي:

قالت مصادر برلمانية إنه من المنتظر حضور رئيس الحكومة الجديد، المهندس مصطفى مدبولي، وجميع الوزراء، إلى المجلس، ليلقي مدبولي بيان برنامج الحكومة ويترك نسخة منه للبرلمان.

وأوضحت، المصادر، لمصراوي، الأربعاء، أنه عقب ذلك يبدأ تشكيل لجنة لدراسة البيان برئاسة أحد الوكيلين، وتضم عضوًا معارضًا وآخر مستقلًا، وعضو ائتلاف دعم مصر، تقدم بيانها خلال 10 أيام.

وتابعت: "موافقة البرلمان على برنامج الحكومه تحتاج موافقة 300 عضو، وإذا لم تحصل على العدد تقدم استقالتها".

وتنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

في السياق ذاته قال النائب محمد خليفة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، لمصراوي، إن الحزب موافق على هذه الحكومة رغم انتقاده لبعض القرارات التي اتخذتها عقب توليها وعلى رأسها زيادة أسعار المحروقات، مضيفا: "مصلحة البلاد تقتضي الموافقة على استمرارها".