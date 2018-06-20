أبرزها "القاهرة والإسكندرية".. وفد بريطاني يزور الجامعات المصرية الأسبوع المقبل

كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، زيارة وفد من مسؤولي ومستشاري العلاقات الدولية والشراكة العالمية بعدد من الجامعات البريطانية، لمصر خلال الفترة من 24-28 من يونيو الجاري، وإجراء جولة تفقدية بعدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية للتعرف على واقع التعليم العالي بها، وعقد لقاءات بالقيادات الجامعية بكل منها لمناقشة فرص التعاون المشترك.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، من المقرر أن يبدأ الوفد جولته بزيارة لجامعة القاهرة للتعرف على النموذج التعليمي الذي تقدمه كنموذج للجامعات الحكومية المصرية، كما يزور الوفد الجامعة الأمريكية بالقاهرة للتعرف على خبرة الجامعة في العمل بمصر، وتقديم نموذج ناجح للتعليم الأجنبي.

وتابعت، كما سيزور الوفد جامعة المستقبل للتعرف على نموذج للجامعات الخاصة بمصر، وإمكاناتها التعليمية والبرامج الدراسية التي تقدمها، كما يزور الوفد جامعة زويل، يتفقد خلالها مباني الجامعة ومعاملها البحثية، بهدف الاطلاع على الإمكانيات البحثية المصرية، ومناقشة سبل التعاون مع الجامعات المصرية في مجال البحث العلمي.

وأضافت الوزارة، أن زيارة الوفد تتضمن جامعة نيو جيزة، للتعرف على تجربتها في التعليم العالي، ثم يتوجه بعدها لمدينة الإسكندرية ليبدأ جولة تفقدية بجامعة الإسكندرية، يليها زيارة الوفد للجامعة المصرية اليابانية، للاطلاع على نموذج التعاون الناجح بين الحكومتين المصرية واليابانية في انشاء جامعة دولية متميزة، يلي ذلك زيارة الوفد للأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، ثم يختتم الوفد جولته بزيارة ميدانية لموقع جامعة العلمين الجديدة.

ويرافق الوفد خلال جولته مسؤولي التعليم بالسفارة البريطانية بمصر، ورؤساء الجامعات المصرية المزمع زيارتها.