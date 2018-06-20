برلماني يطالب باستدعاء رئيس الوزراء بشأن مياه الشرب في السويس

كتبت- هند الشامي:

قدم النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، طلب إحاطه عاجل لاستدعاء رئيس مجلس الوزراء بسبب مياه الشرب في مدينة السلام بالسويس.

وأضاف النائب، أنه استنادًا للمادة (134) من الدستور أنه يطالب رئيس المجلس بتوجيه طلب إحاطة واستدعاء لرئيس الوزراء ووزير الإسكان؛ بسبب الانقطاع المستمر لمياه الشرب بمدينة السلام بالسويس وتعدد شكاوى المواطنين القانطين بها بشكل شبه يومي، ما يؤثر على حياتهم وصحتهم وعدم قضاء احتياجاتهم اليومية.

وأضاف النائب، أن ذلك يحدث بعد زيادة تعريفة تسعير مياه الشرب وخدمات الصرف بشكل مبالغ فيه، وتحميل المواطنين أعباء مالية ضخمة، ورغم ذلك هناك استمرار لانقطاع المياه وعدم وجود أعمال صيانة حقيقية.

وتابع النائب: "للأسف جرى التدخل بشكل مباشر مع القيادات المحلية ومسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس بمدن القناة والمسئولة عن تلك الخدمات".