برلماني يحذر من نشر شائعات ضد الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت- هند الشامي:

حذر النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، من نشر الجماعات الإرهابية شائعات وفتن على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أنهم يحاولون بث حالة من السخط ضد الدولة بعد أن لفظهم الشعب المصري في 30 يونيو.

وأوضح ماهر في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن المتابع لما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي يرى عددًا كبيرًا من الشائعات انتشرت خلال الفترة الماضية، بل لا يمر يوم واحد بدون نشر إشاعة جديدة، مطالبا وزارة الداخلية بضرورة غلق كل الصفحات والمواقع التي تنشر الفتن ضد الدولة المصرية .

ولفت إلى أن آخر الشائعات التي نشرتها هذه الصفحات المغرضة لإحداث فتنة بين الشعب من ناحية والدولة وأعضاء البرلمان من ناحية أخرى، هي الحديث عن سفر 100 نائب برلماني إلى روسيا لدعم المنتخب الوطني على حساب المجلس وهو الامر الذي نفاه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وأمانة المجلس.

وشدد على ضرورة التصدي لهذه الحملات المسعورة ضد مصر، والتي تدعمها قطر بأموال ضخمة من أجل بث الفوضى في المجتمع المصري، مؤكدا أن الشعب المصري على علم كبير بمخطط هذه الجماعات الخبيثة تجاه مصر.