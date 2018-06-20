بعد 11 عاما.. عادلة رجب تترك وزارة السياحة وتعود للتدريس

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الدكتورة عادلة رجب، نائبة وزيرة السياحة، تركها العمل بالوزارة وعودتها للتدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وكتبت رجب عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة، جاء نصها:

"زميلاتي وزملائي الأعزاء في وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية السياحية واتحاد الغرف السياحية والسادة أصحاب أقلام صفحات السياحة، شرفت بالعمل معكم على مدى 11 عاما كمستشارة اقتصادية لوزراء متميزين: زهير جرانة ومنير فخري عبدالنور وهشام زعزوع وخالد رامي ثم مرة ثانية هشام زعزوع ويحيى راشد ثم تلى ذلك لمدة عام عملي كنائبة لوزير السياحة يحيى راشد ثم نائبة للدكتورة رانيا المشاط".

وتابعت: "أحب أن أؤكد أنها فترة غنية أتاحت لي فرصة التعرف على الحياة العملية لقطاع شديد الحساسية لكل المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية والمحلية، فكنتم لي جميعا فيها وكل في مجاله خير المعلم وخير السند حتى اكتسبت الخبرة السياحية وأسلوب العمل الحكومي الذي كان يختلف عن الكادر الأكاديمي، فنجحنا كثيرا حتى تمكنا من العبور من أسوأ الظروف، ورفعنا شعار "السياحة تمرض ولا تموت" وغيّرنا مفهوم أن السياحة صناعة هشة لنأكد مقولة إن السياحة من أكثر القطاعات الاقتصادية صمودا".

وأوضحت: "نجحت بتعاونكم في أن أنشئ في مصر أول وحدة للحسابات الفرعية في الشرق الأوسط لقياس المساهمة الحقيقية لهذا القطاع المنفرد والمتميز، فأصبحت رمزا لنجاح القطاع السياحي تصدر المعلومة والمنهجية لكل الدول وتبهر العالم بنتائجها".

وأضافت: "واستطعنا بدعمكم ترسيخ مقعد لمصر كمراقب دائم في لجنة السياحة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك اعتبار مصر شريكا أساسيا في كل لجان الإحصاء السياحي والتنمية المستدامة في منظمة السياحة العالمية، وعشنا سويا فترات فرح ورخاء لقطاع السياحة ككل، كما واجهت معكم أزمات شديدة نجحنا بجهودكم في تخطيها آملين تحقيق نتائج أفضل في المستقبل".



وختمت رسالتها: "زميلاتي وزملائي الأعزاء سنة الحياة التغيير وحان الوقت لأعود لبيتي الأصلي كليتى الحبيبة "كلية الاقتصاد والعلوم السياسية" وسط أساتذتي وزملائي وطلبتي، أشكركم لاستضافتي طوال هذه الفترة بعملي معكم، وأتمنى أن تظل صداقتنا دائما، وأن نعمل جميعا كل في مجاله لخدمة مصر وشعبها العظيم".