الأرصاد الجوية تحذر من طقس الخميس والجمعة

كتبت – سحر عزام:

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن حدوث الانقلاب الصيفي غدا الخميس والذي سيكون أطول أيام العلاقة لا علاقة له بارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة غير مرتبطة بطول أو قصر النهار، لافتًا لارتفاع درجات الحرارة بمعدل يتراوح ما بين 3 و4 درجات عن معدلها الطبيعي غدا الخميس وبعد غدٍ الجمعة تأثرا بنهاية فصل الربيع.

وتابع، أن درجات الحرارة ستعود لمعدلها الطبيعي الذي يتراوح ما بين 35 و36 درجة اعتبارا من السبت المقبل، مع ارتفاع نسب الرطوبة والذي يزيد من شعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، ناصحا بأهمية تجنب الجلوس في أماكن سيئة التهوية لفترات طويلة خلال الساعات التي تزيد فيها نسبة الرطوبة نهارا.