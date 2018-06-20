"الإسكان": سحب 6506 كراسات شروط لحجز شقق "سكن مصر"

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، سحب 6506 كراسات شروط لحجز وحدات المرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر"، حتى أمس.

وأضاف السباعي، في بيان الأربعاء، أن الكراسات التي جرى سحبها موزعة كالتالي: 3090 كراسة بمدينة القاهرة الجديدة، و1591 كراسة بمدينة 6 أكتوبر، و984 كراسة بمدينة العبور، و442 كراسة بمدينة دمياط الجديدة، و255 كراسة بمدينة بدر، و89 كراسة بمدينة المنيا الجديدة، و89 كراسة بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، و15 كراسة بمدينة غرب قنا.

وأوضح أن سحب كراسات الشروط والمواصفات من مقار أجهزة المدن المطروح بها الوحدات، بدأ يوم الأحد 3/6/2018، لحجز أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر"، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى 8 مدن جديدة، وهى: (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا)، بنظام القرعة العلنية، وسيتم تسليم الوحدات خلال 18 شهرًا.​