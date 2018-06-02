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شركة المياه: "أصحاب حمامات السباحة هم من يتأثرون بزيادة الأسعار"

11:58 م السبت 02 يونيو 2018
شركة المياه: "أصحاب حمامات السباحة هم من يتأثرون بزيادة الأسعار"

حمام سباحه - ارشيفية

كتب- محمد عبد الناصر

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن زيادات أسعار شرائح استهلاك المياه تأتي بسبب زيادة تكلفة إنتاج الدولة للمتر المكعب من المياه، وزيادة مدخلات إنتاج المياه كالكهرباء، والبترول، وإنشاء محطات جديدة للإنتاج.

وأضاف رسلان في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، أن تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه تتجاوز 2.50 جنيه، وأن الدولة لا تزال تدعم مياه الشرب للمواطنين رغم الزيادة.

يأتي هذا في أعقاب قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي اعتبارًا من اليوم 2 يونيو.

وأكد أن الزيادات الجديدة ستجعل المواطنين يرشدون استهلاكهم من المياه، متابعًا: "الزيادات لا تمس محدودي الدخل، وراعينا ذلك، ومن يتأثر بها هم من يملكون حدائق وحمامات سباحة".

ولفت رئيس الشركة القابضة للمياه الشرب إلى أن أي زيادة قادمة في أسعار مدخلات إنتاج المياه سيقابلها تغيير في الأسعار.

ويعني ذلك أن هذه الزيادة لن تكون الأخيرة، إذ تعتزم الحكومة رفع أسعار المحروقات والكهرباء خلال الأسابيع المقبلة.

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