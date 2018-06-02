أمين تنظيم "مستقبل وطن": نخطط للمنافسة على كافة مقاعد المحليات دون استثناء (حوار)

أجرى الحوار- محمد نصار:

قال المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بعد اندماجه مع قائمة "معاك من أجل مصر"، إنهم يستهدفون المنافسة على كافة مقاعد انتخابات المحليات المقبلة، دون التنسيق مع أي من الأحزاب الموجودة.

وأضاف "هلال"، في حوار لمصراوي، أن الحزب أصبح الأول والأكبر على الساحة السياسية، لافتًا إلى أنهم سيعلنون عن أسماء النواب المنضمين إليهم قريبًا.

وإلى نص الحوار..

ما محاور خطة تحرك الحزب خلال الفترة المقبلة؟

هناك محوران يجرى العمل عليهما خلال الفترة المقبلة أولهما إعادة ملأ الفراغ الموجود في الحياة السياسية، سواء على الصعيد الجغرافي أو السياسي، والثاني يرتبط بانتخابات المحليات المقبلة.

هل سيتمكن الحزب من نشر مقاره في الـ27 محافظة؟

هذا هدفنا بالفعل، وما قصدت به ملأ الفراغ الجغرافي، ونحن تمكنا بالفعل من تغطية 27 محافظة بمقار الحزب، وجرى مناقشة هذا الأمر خلال اجتماع الأمانة المركزية للحزب وأمناء المحافظات الأخير، ونسعى لالتحام القيادات الحزبية بالجماهير بشكل مباشر، وهو ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع.

ما عدد المقاعد التي تستهدفونها في انتخابات المحليات؟

ملف المحليات من الملفات الخطيرة التي ستفرض نفسها على الأوضاع السياسية خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا بعد الانتهاء من إصدار البرلمان لقانون الإدارة المحلية، ولا يمكن الحديث عن تفاصيل خطة محددة لخوض المحليات إلا بعد الانتهاء من القانون وإصداره، لكن الأكيد أن الحزب يضع نصب عينيه المنافسة على كافة مقاعد المحليات دون استثناء.

هل يستطيع الحزب تغطية هذا العدد من المقاعد بمفرده أم ستنضمون لتكتلات أخرى؟

مستقبل وطن في ثوبه الجديد قادر على المنافسة على إجمالي تلك المقاعد بمفرده، ولن ندخل في تحالفات أو نُشكل تكتلات سياسية مع أحزاب أخرى.

تكلفة الانتخابات ستكون مرتفعة.. ما مصادر تمويل الحزب لها؟

مصادر تمويل الحزب للانتخابات المحلية هي نفس مصادر تمويله الحالية، من خلال تبرعات أعضاء الحزب واشتراكات الأعضاء، خاصة مع الأعداد الكبيرة لأعضاء الحزب في مختلف المحافظات، وفي النهاية سقف الإنفاق الانتخابي لن يترك مفتوحًا، وسيتم تحديده من قبل الهيئة المشرفة على الانتخابات.

ما مركز مستقبل وطن بين الأحزاب الموجودة بعد الاندماج الذي حققه مؤخرًا؟

بكل ثقة، يمكن التأكيد بأن مستقبل وطن هو الحزب الأول والأكبر الموجود على الساحة السياسية داخل مصر في الوقت الحالي، وسيزداد دوره بشكل واضح خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الحزب يعتمد على الكوادر الشبابية، ولديه هيكل تنظيمي قوي ومليء بالخبرات الكبيرة.

هل تسعون خلال الفترة المقبلة لضم أحزاب أم أن الأمر صعب؟

أود التأكيد على أننا نفتح ذراعنا للجميع، ونرحب بكل من يريد الانضمام إلينا طالما يحمل نفس التوجهات والأفكار بلا محاباة أو استثناءات، ولكن الاندماج بين الأحزاب يكون أكثر صعوبة خاصة فيما يتعلق بتسكين قيادات كل حزب في الاندماج الجديد.

ما مصير العلاقة بين الحزب وائتلاف دعم مصر؟

"إحنا مكملين في ائتلاف دعم مصر"، ولن ننسحب منه، وفي النهاية الأهداف مشتركة بين الحزب والائتلاف وهي دعم الدولة المصرية، ولا يوجد أي تعارض بين عمل الحزب خارج مجلس النواب، ووجوده ضمن ائتلاف دعم مصر تحت قبة المجلس.

إلى أي فئة ينتمي النواب الذي استقطبهم الحزب؟

استطعنا ضم الكثير من النواب داخل مجلس النواب من المستقلين والحزبيين، لكن الأغلبية للمستقلين، وحتى الآن لا يوجد أي حصر كامل لإجمالي عدد نواب الحزب.

لماذا لا يعلن الحزب عن أبرز الأسماء المنضمة إليه؟

هذا الأمر سيتم الإعلان عنه أمام الرأي العام قريبًا، عقب الانتهاء الكامل من مرحلة إعادة البناء الحالية.