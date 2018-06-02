بطريرك "الكاثوليك" يهنئ السيسي: "حفظ الله مصر وشعبها"

كتب- إسلام ضيف:

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنصيبه لفترة رئاسية ثانية.

وقال إسحق، في بيان، اليوم السبت: "باسم السينودس المقدس لبطريركية الأقباط الكاثوليك ومجلس البطاركة والأساقفة لمصر وكل المؤسسات والهيئات الكنسية وبالأصالة عن نفسي، ندعو الرب أن تكون فترةً ملؤها السلام والتنمية والرخاء لكل شعبنا الحبيب".

واختتم بيانه: "حفظ الله مصر وشعبها".