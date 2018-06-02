النائبة إيفيلن متى: التعليم والصحة عنوان الرئيس للفترة المقبلة

كتب – محمود مصطفى:

وجهت إيفيلين متى، نائبة حزب المحافظين فى البرلمان، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بالفترة الرئاسية الجديدة.

وأشادت "متى"، في بيان لها السبت، بكلمة الرئيس السيسي، أمام البرلمان عقب أداء اليمين، مشيرة إلى أن الخطاب حمل في طياته جميع الأشياء وأبرز الموضوعات التي بذل فيها مجهودات وإنجازات، مؤكدة أن الكلمة كانت بمثابة كشف ومصارحة أمام الشعب.

وتابعت، "الرئيس أشاد بدور المرأة المصرية فى بناء الدولة وتنميتها واعتبر هذا العصر هو العصر الذهبى الثانى فى تاريخ مصر، مستكملة أن الرئيس ذكر المرأة في أكثر من موضع بفرحة وامتنان وثقة منقطعة النظير".

وأردفت، "نية الرئيس ظهرت خلال خطابه فمصر هي من ستبقى وسيرحل الجميع، مشيرة إلى أن الرئيس عنوانه الفترة المقبلة، هو التعليم والصحة لأنه مؤمن بأنهم أعمدة بناء الأمة، كما أنه أكد على أنه رئيس لكل المصريين إلا من اختار الإرهاب".

واستطردت، "الولاية الثانية للرئيس السيسى ستشهد استكمال بناء الدولة المصرية الحديثة، وبالفعل الجميع لمس النقلة النوعية الكبيرة التى شهدتها الدولة".

وقالت "الدولة عازمة على مواجهة كافة التحديات خاصة فى قضية محاربة ومكافحة الإرهاب، وإعادة بناء البنية التحتية وملفات أخرى".