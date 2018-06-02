نائبة للسيسي: "لولاك كان زمانا في معسكرات اللاجئين"

كتب- أحمد علي:

وجهت النائبة آمال طرابية، عضو مجلس النواب، كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، في جلسة أداء اليمين الدستورية بقاعه البرلمان اليوم السبت بقولها: "لولاك كنا في معسكرات اللاجئين".

وتابعت حديثها أيضا: "ربنا يحفظك ويبارك فيك يارب، ولولاك كنا زمنا في معسكرات اللاجئين"، فيما صفق الأعضاء له وسط أحاديث النواب: "ربنا يحفظ ياريس".

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمن الدستورية أمام البرلمان وفق المادة 144 من الدستور: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وأطلقت المدفعية 21 طلقة، إيذانا ببدء الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومدتها 4 سنوات.