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    البابا تواضروس يستقبل لجنة تحضير زيارة كاردينال ميلانو الإيطالية لمصر

    10:22 م الثلاثاء 19 يونيو 2018
    البابا تواضروس يستقبل لجنة تحضير زيارة كاردينال ميلانو الإيطالية لمصر

    البابا تواضروس يستقبل لجنة تحضير زيارة كاردينال مي

    كتب- إسلام ضيف:

    استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، اللجنة التحضيرية الإيطالية التي تعد لزيارة ماريو ديلفيني، كاردينال ميلانو الإيطالية، مطلع العام المقبل.

    وذكر بيان للكنيسة الأرثوذكسية، اليوم، أن البابا استقبل ماريو ديلفيني في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

    البابا تواضروس ماريو ديلفيني اللجنة التحضيرية الإيطالية الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

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