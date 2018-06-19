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    ساويرس عن هزيمة المنتخب أمام روسيا: "ملناش نصيب نفرح"

    10:32 م الثلاثاء 19 يونيو 2018
    ساويرس عن هزيمة المنتخب أمام روسيا: "ملناش نصيب نفرح"

    رجل الأعمال نجيب ساويرس

    كتب - أحمد جمعة:

    أبدى رجل الأعمال نجيب ساويرس، حزنه للخسارة التي تعرض لها المنتخب الوطني أمام نظيره الروسي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم.

    وقال ساويرس في تدوينة عبر حسابه على موقع "تويتر" عقب المباراة: "ملناش نصيب نفرح".

    وحضر ساويرس المباراة من مدرجات ملعب كريستوفسكى بمدينة سانت بطرسبرج​ الروسية.

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    نجيب ساويرس روسيا مونديال روسيا المنتخب المصري كأس العالم
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