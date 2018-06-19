وزير النقل يعرض على السيسي تطورات المشروع القومي للطرق والكباري

القاهرة- مصراوي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي للطرق وجهود تطوير شبكة الطرق والكباري وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق تحسن بخدمات النقل والمواصلات للمواطنين، وتطوير البنية الأساسية لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وعرض الدكتور هشام عرفات تطورات العمل في مشروعات الطرق والكباري الجديدة بمختلف المحافظات، خاصة في محافظات الصعيد التي تشهد عددًا من مشروعات إنشاء محاور على النيل بهدف ربط المجتمعات العمرانية غرب النيل والمناطق الصناعية الجديدة بالمشروعات التي يجري تنفيذها في الصحراء الشرقية، وبمحاور النقل والموانئ البحرية بالبحر الأحمر.

وأضاف المتحدث الرسمي، في بيان، اليوم، أن وزير النقل عرض خلال الاجتماع كذلك مستجدات تطوير منظومة السكك الحديدية، والخطوات الجارية للارتقاء بالنظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بها، وتطوير المزلقانات بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة، وكذلك جهود تطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من جرارات وعربات جديدة، وتجديد وصيانة السكك الحديدية، والتوسع في تطبيقات نظم النقل الذكية، وذلك من أجل الارتقاء بمستوي الأمان والخدمات التي يقدمها مرفق السكك الحديدية للمواطنين.

وعرض وزير النقل كذلك تطورات العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق الذي يصل طوله لـ 42 كم ويشمل 40 محطة من مدينة 6 أكتوبر بالجيزة وحتى مدينة الرحاب على طريق القاهرة السويس.

وعرض الدكتور هشام عرفات استراتيجية تطوير صناعة النقل البحري والتي تتمثل في تطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية ومنظومة النقل البحري، والتوسع في الأنشطة اللوجستية المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها، من خلال خطة تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة، بهدف زيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية، ورفع معدلات أدائها وتأهيلها لاستقبال السفن العملاقة وتقديم خدمات لوجستية مميزة، للوصول إلى منظومة نقل بحري بمكونات عالية الكفاءة، بما يؤدي لجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف السفير بسام راضي، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع باستمرار جهود تطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى محورية قطاع النقل وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وكذلك لارتباطه المباشر بعملية التنمية المستدامة، وبحيث يتم تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

ووجه السيسي في هذا الإطار باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية وزيادة الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة بالتوازي مع دعم القدرات البشرية، فضلاً عن مواصلة خطوات تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوي الجمهورية والالتزام في هذا الإطار بخطط والبرامج الزمنية المحددة، وبأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية، فضلاً عن تشديد إجراءات السلامة على الطرق السريعة.