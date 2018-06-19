"إبراهيم هيكل" رئيسًا للنقابة العامة للعاملين بالاتصالات

كتبت- مروة شوقي:

أسفرت نتائج انتخابات النقابة العامة للعاملين بمجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، عن فوز إبراهيم هيكل برئاسة النقابة العامة، في انتخابات مجالس إدرات النقابات العامة للدورة النقابية 2018- 2022، التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء.

وأجريت اليوم الثلاثاء، الانتخابات على مجالس الإدارات لـ13 نقابة عامة، هي: "البناء والأخشاب، السياحة والفنادق، البترول، البريد، الكيماويات، الاتصالات، العلوم الصحية، النيابات والمحاكم، السكك الحديدية، الأعمال المالية والضرائب والجمارك، المرافق العامة، هيئة النقل العام، والخدمات الصحية".