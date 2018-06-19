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    "إبراهيم هيكل" رئيسًا للنقابة العامة للعاملين بالاتصالات

    05:12 م الثلاثاء 19 يونيو 2018
    "إبراهيم هيكل" رئيسًا للنقابة العامة للعاملين بالاتصالات

    إبراهيم هيكل

    كتبت- مروة شوقي:

    أسفرت نتائج انتخابات النقابة العامة للعاملين بمجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، عن فوز إبراهيم هيكل برئاسة النقابة العامة، في انتخابات مجالس إدرات النقابات العامة للدورة النقابية 2018- 2022، التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء.

    وأجريت اليوم الثلاثاء، الانتخابات على مجالس الإدارات لـ13 نقابة عامة، هي: "البناء والأخشاب، السياحة والفنادق، البترول، البريد، الكيماويات، الاتصالات، العلوم الصحية، النيابات والمحاكم، السكك الحديدية، الأعمال المالية والضرائب والجمارك، المرافق العامة، هيئة النقل العام، والخدمات الصحية".

    إبراهيم هيكل نقابة العاملين بالاتصالات الانتخابات النقابية النقابة العامة

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