تأكيدًا لمصراوي.. تفاصيل المنظومة الجديدة لإدارة الرعايات المركزة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ربط المستشفيات الجامعية بما فيها من أسرة رعاية مركزة وحضانات وغيرها بمستشفيات وزارة الصحة عبر الخط الساخن 137، إضافة للتنسيق الكامل بين الوزارتين في جميع المجالات، لإنهاء قوائم الانتظار في جميع مستشفيات الجمهورية.

جاء ذلك ظهر اليوم، خلال اجتماعها مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإنهاء قوائم الانتظار فى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي، والجامعية، فى عمليات جراحات القلب، وقسطرة القلب، ومفاصل العظام، وزراعة القوقعة للأذن، والمياه البيضاء، وارتفاع ضغط العين، بديوان عام وزارة التعليم العالي.

وقال بيان لوزارة الصحة، الثلاثاء، إن ذلك يأتي ضمن توجيهات رئيس الجمهورية، لإنهاء قوائم انتظار المرضى للعمليات الجراحية بجميع المحافظات.

وسبق أن نشر مصراوي اتفاقًا بين وزيرة الصحة، ووزير التعليم العالي بشأن تدشين منظومة جديدة لإدارة الرعايات المركزة بالتنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وقال مصدر مطلع بوزارة الصحة لمصراوي، في وقت سابق، إن وزيرة الصحة بدأت في اليوم التالي لتوليها المنصب الاتصالات مع وزير التعليم العالي لإتمام هذا البروتوكول الحكومي، بشأن إدارة أسرة الرعايات المركزة بين مستشفيات وزارة الصحة والجامعات، لتنضم جميع أسرة الرعايات بالمستشفيات الجامعية مع الوزارة، واستقبلت مسؤولين بوزارة التعليم العالي، من بينهم الدكتور حسام عبدالغفار، أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات لشؤون المستشفيات الجامعية، لوضع الرتوش النهائية على هذه المنظومة الجديدة.

واستعرضت وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لجميع المرضى بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ووجهت بوضع خطة عاجلة لتوفير جميع التجهيزات والمستلزمات الطبية المطلوبة لإنهاء قوائم الانتظار سواء على المستوى العاجل القريب والمتوسط والبعيد، بحسب بيان وزارة الصحة.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان على تخصيص جميع إمكانيات الوزارة للمستشفيات الجامعية، مشيرةً إلى أننا منظومة واحدة نخدم مريضًا واحدًا، وبهذه الطريقة ستتم مشاركة أسرة الرعاية المركزة والحضانات الموجودة بالمستشفيات الجامعية بمنظومة مستشفيات وزارة الصحة ومنظومة مستشفيات الإحالة، للتسهيل على المريض.

وقالت وزيرة الصحة، إن الوزارة ستعمل على التسجيل السريع للمنتجات الدوائية الجديدة الناتجة عن البحث العلمي وتسجيلها سريعًا "Fast Track " بالإدارة المركزية للصيدلة تحفيزًا لابتكارات وأبحاث الشباب العلمية الجديدة.

‏وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول الاهتمام بمعايرة الأجهزة، لافتًا إلى الاتفاق على أن تتولى كلية الهندسة بجامعة القاهرة الإشراف الفني والتشغيلي على مركز معايرة الأجهزة بمستشفى معهد ناصر على أن تتحمل وزارة الصحة التكلفة إضافة لمركز جامعة القاهرة، فضلاً عن إجراء حملات التوعية الصحية للمجتمع بالخدمات الصحية المقدمة.

‏وكشف "مجاهد" عن أن السيدة وزيرة الصحة والسكان، وجهت بتكوين فريق عمل مكون من 3 استشاريين من مختلف التخصصات على أن يكون أحدهم من أساتذة الجامعات المصرية، بهدف وضع أداة لتقييم جاهزية المستشفيات التي تقدم الخدمة للمرضى المؤجلين في قوائم الانتظار، للوقوف على أسباب التأجيل وتفاديها بشكل مستديم.

من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي استعداده الكامل للتعاون مع وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه سيمد وزارة الصحة بالأطقم الطبية التي تحتاجها الوزارة مؤكدًا أنه سيولي أطباء وزارة الصحة أولوية في ترشيح الدراسات العليا من الدبلوم والماجستير والدكتوراة.

‏وفي النهاية شكرت وزيرة الصحة والسكان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى رأسها الوزير الدكتور خالد عبدالغفار وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والأطباء الموجودين بالوحدات في المناطق النائية مؤكدةً أننا جميعًا نعمل في منظومة واحدة متكاملة تعمل على خدمة المريض المصري دون تفرقة.

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