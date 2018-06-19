رئيس "الثانوية العامة": 5 إجراءات حاسمة ضد طلاب لجان الشغب

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحان الثانوية العامة، إن الوزارة اتخذت إجراءات حاسمة للسيطرة على لجان الشغب، أولها إرسال فريق من لجان الإدارة بالمحافظات التي يوجد بها لجان شغب، لتمشيط اللجان قبل بدء الامتحانات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الثلاثاء، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أنه جرى إرسال لجنة برئاسة رئيس لجنة الإدارة بمحافظة أسيوط لتمشيط مدرسة دار السلام الإعدادية، بمحافظة سوهاج، والتي نُقل إليها طلاب مدرسة عبدالحميد رضوان المشهورة بالشغب، لافتًا إلى أن اللجنة المشكلة عثرت على أكثر من مائة هاتف محمول باللجنة قبل دخول الطلاب.

وأوضح حجازي، أن هذا الإجراء سيتخذ ضد جميع لجان الشغب على مستوى الجمهورية، وسيجري إرسال فريق لجنة الإدارة لتفتيش المدارس أثناء الامتحانات، وفي حالة عثورها على أي أجهزة إلكترونية سيجري تحرير محاضر غش للطلاب.

وتابع، أنه بعد تفتيش لجنة مدرسة دار السلام، واستخراج أجهزة الهاتف، تقدم 27 طالبًا لتأجيل امتحانهم في مادة اللغة الإنجليزية، مشيرًا إلى أنه لن يقبل تأجيل امتحان أي طالب للدور الثاني بالدرجة الفعلية، في يوم الامتحان، إلا بعد تقديم تقرير طبي معتمد للجنة النظام والمراقبة تفيد بعدم قدرة الطالب على أداء الامتحان، وفي حالة عدم تقديم هذا التقرير، يعتبر الطالب راسبًا، وعليه إعادة السنة، أو دخول الدور الثاني بنصف الدرجة.

ولفت رئيس عام الامتحان، إلى أنه تقرير تغيير رؤساء لجان الشغب، مع كل امتحان، بحيث يتولى كل رئيس لجنة المسؤولية لمدة يوم امتحاني واحد فقط: "ويدوروا بقى على حد يتفقوا معاه".

ونوه إلى إرسال جميع حالات التحويل بالمخالفة للقرارات المنظمة للشؤون القانونية بالوزارة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال حجازي إن الطالب الغشاش إذا أفلت من كل الإجراءات السابقة، فسيتم التوصل إليه من خلال اللجان المشكلة من مستشاري المواد وأعضاء المركز القومي للامتحانات، المكلفة بمراجعة كراسات الامتحانات للكشف عن حالات التطابق بين إجابات الطلاب، وفي حالة اكتشاف التطابق يطبق على الطلاب عقوبات الإخلال بنظام الامتحان المقررة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة في 3 يونيو الماضي، وتستمر حتى 1 يوليو المقبل.