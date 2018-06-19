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    "عبدالمنعم الجمل" يفوز برئاسة النقابة العامة للبناء والأخشاب

    04:34 م الثلاثاء 19 يونيو 2018
    "عبدالمنعم الجمل" يفوز برئاسة النقابة العامة للبناء والأخشاب

    عبدالمنعم الجمل

    كتبت-مروة شوقي:

    فاز عبدالمنعم الجمل، برئاسة مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بـ263 صوتًا، بعد منافسة من محمود الصحفي، في انتخابات مجالس إدرات النقابات العامة للدورة النقابية 2018- 2022، التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء.

    وتخطت نسبة الإقبال في الانتخابات 86% من نسبة الحضور بالجمعية العمومية للنقابة، التي يبلغ عددها 331 عضوا.

    وأجريت اليوم الثلاثاء، الانتخابات على مجالس الإدارات لـ13 نقابة عامة، هي: "البناء والأخشاب، السياحة والفنادق، البترول، البريد، الكيماويات، الاتصالات، العلوم الصحية، النيابات والمحاكم، السكك الحديدية، الأعمال المالية والضرائب والجمارك، المرافق العامة، هيئة النقل العام، والخدمات الصحية".

    عبدالمنعم الجمل النقابة العامة للعاملين بالبناء النقابات العامة

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