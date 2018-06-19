"عبدالفتاح إبراهيم" رئيسًا للنقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية

كتبت-مروة شوقي:

أسفرت نتائج انتخابات النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، عن فوز عبدالفتاح إبراهيم فكري، بمنصب رئيس النقابة العامة، بـ134 صوتًا، بعد منافسة كبيرة، في مقابل مرشحين آخرين هم "حمدي شوقي إبراهيم ومحمود النجار".

وقال فكري، عقب فوزه، إن العملية الانتخابية للنقابة، اتسمت بالحيادية والنزاهة بين جميع المرشحين، مشيرًا إلى أن اللجان فتحت أبوابها في موعدها من الساعة التاسعة صباحًا.

وأوضح رئيس النقابة للسكة الحديد، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن أهم الملفات التي تقع على عاتقه عقب الفوز، زيادة صندوق نهاية الخدمة للعاملين بالنقابة، وحل مشكلة 671 عاملًا موسميًا والعمل على تثبيتهم بوجود أوراقهم في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، علاوة على تغيير نظام العلاج الأسري للعاملين وتطويره بشكل يليق جيد.