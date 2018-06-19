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    "مجدي شعبان" رئيسًا للنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب

    04:30 م الثلاثاء 19 يونيو 2018
    "مجدي شعبان" رئيسًا للنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب

    مجدي شعبان رئيسًا للنقابة العامة للعاملين بالمالية

    كتبت-مروة شوقي:

    فاز مجدي شعبان، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، برئاسة النقابة، بعد منافسة مع مجدي إبراهيم، في انتخابات مجالس إدرات النقابات العامة للدورة النقابية 2018- 2022.

    وتنافس 33 مرشحًا على 20 مقعدًا لعضوية النقابة العامة، وتخطى عدد الأصوات 93%، ويبلغ عدد الناخبين بها 131 عضو جمعية عمومية.

    وأجريت اليوم الثلاثاء، الانتخابات على مجالس الإدارات لـ13 نقابة عامة، هي: "البناء والأخشاب، السياحة والفنادق، البترول، البريد، الكيماويات، الاتصالات، العلوم الصحية، النيابات والمحاكم، السكك الحديدية، الأعمال المالية والضرائب والجمارك، المرافق العامة، هيئة النقل العام، والخدمات الصحية".

    مجدي شعبان المالية الضرائب الجمارك النقابات العامة

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