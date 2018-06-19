"مجدي شعبان" رئيسًا للنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب
كتبت-مروة شوقي:
فاز مجدي شعبان، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، برئاسة النقابة، بعد منافسة مع مجدي إبراهيم، في انتخابات مجالس إدرات النقابات العامة للدورة النقابية 2018- 2022.
وتنافس 33 مرشحًا على 20 مقعدًا لعضوية النقابة العامة، وتخطى عدد الأصوات 93%، ويبلغ عدد الناخبين بها 131 عضو جمعية عمومية.
وأجريت اليوم الثلاثاء، الانتخابات على مجالس الإدارات لـ13 نقابة عامة، هي: "البناء والأخشاب، السياحة والفنادق، البترول، البريد، الكيماويات، الاتصالات، العلوم الصحية، النيابات والمحاكم، السكك الحديدية، الأعمال المالية والضرائب والجمارك، المرافق العامة، هيئة النقل العام، والخدمات الصحية".
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