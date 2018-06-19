ننشر تقرير غرفة عمليات الثانوية العامة بـ"التعليم" بشأن الفيزياء والتاريخ

كتبت- ياسمين محمد:

استأنف طلاب الثانوية العامة، بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الثلاثاء، امتحانات الدور الأول، للعام الدراسي 2018- 2017، في مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، ومادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية (العلوم، والرياضيات).

وبحسب تقرير غرفة عمليات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان بمادة الفيزياء 368.349 طالبًا، بينما بلغ عدد الطلاب بمادة التاريخ 254.508 طالبًا.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان، أن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس سارت بشكل جيد ومنضبط، إذ اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وأعلن حجازي أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية، تمكنوا من رصد الحالات الآتية خلال انعقاد الامتحان بمادتي التاريخ والفيزياء:

-اللجنة رقم (2032) بمقر مدرسة سمهود الابتدائية الحديثة التابعة لإدارة أبو تشت التعليمية بمحافظة قنا، وتم ضبط الطالبة (أ.ر.م) التي نشرت أحد أسئلة امتحان مادة الفيزياء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالبة وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

-اللجنة رقم (856) بمقر مدرسة النهضة النوبية الإعدادية للبنين التابعة لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وجرى ضبط الطالب (ي.م.م) الذي نشر أحد أسئلة كراسة امتحان مادة التاريخ على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

-اللجنة رقم (504) بمقر مدرسة الشهيدة منة الله ت.أ مجمع الحواتم للتعليم الأساسي سابقًا التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية بمحافظة الفيوم، وجرى ضبط الطالب (ع.هـ.م) أثناء غشه باستخدام هاتف محمول محمل عليه المنهج الدراسي لمادة الفيزياء وتم ضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

-اللجنة رقم (1994) بمقر مدرسة مؤسسة البلينا الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة البلينا التعليمية بمحافظة سوهاج، وجرى ضبط الطالب (م.ح.ع) خلال محاولة الغش باستخدام سماعة بلوتوث وكارت فيزا أثناء انعقاد الامتحان وتم التحفظ على الأجهزة المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

-اللجنة رقم (1663) بمقر مدرسة بئر العبد الثانوية بنات التابعة لإدارة بئر العبد التعليمية بمحافظة شمال سيناء، وجرى ضبط الطالبة (م.س.ع) بحوزتها جهاز هاتف محمول مغلق أثناء انعقاد الامتحان.

-اللجنة رقم (1540) بمقر مدرسة كفر صقر الجديدة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية بمحافظة الشرقية، وجرى ضبط الطالب (م.ط.ع) أثناء محاولته للغش باستخدام الفيزا كارت، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

-اللجنة رقم (530) بمقر مدرسة الشهيد محمد سيد عبد العزيز أبو شقرة ث بنين التابعة لإدارة طامية التعليمية بمحافظة الفيوم، وجرى ضبط الطالب (م.م.ع) وبحوزته جهاز هاتف محمول مغلق وضبط الجهاز المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

-اللجنة رقم (1006) بمقر مدرسة شبراخيت الابتدائية التابعة لإدارة شبراخيت التعليمية بمحافظة البحيرة، وتم ضبط الطالب (أ.ع.م) أثناء محاولته بالغش باستخدام جهاز الهاتف المحمول، وتم ضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

-اللجنة رقم (1083) بمقر مدرسة الأقباط الإعدادية بنات التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية بمحافظة الغربية، وتم ضبط الطالب (م.أ.ب) خلال محاولته الغش باستخدام التليفون المحمول وتم التحفظ على الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

-اللجنة رقم (1137) بمقر مدرسة كفر الشيخ الإعدادية بنات القديمة التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، وجرى ضبط الطالبة (ي.ح.م) خلال قيامها بالغش باستخدام التليفون المحمول في مادة الفيزياء وتم التحفظ علي الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

-اللجنة رقم (1152) بمقر مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري ث. بنين التابعة لإدارة بيلا التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، وتم ضبط عدد (5) طلاب وهم (أ.ع.أ)، (أ.م.أ)، (أ.م.أ)، (أ.ع.م)، (أ.ع.ر) خلال قيامهم بمحاولة الغش باستخدام التليفون المحمول في مادة الفيزياء وتم التحفظ علي أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين.

وقال حجازي، إن تقرير غرفة عمليات اتحاد الطلاب مدارس مصر، أكد أن الامتحان بمادتي التاريخ والفيزياء في مستوى الطالب المتوسط.

جدير بالذكر أن طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، يؤدون الامتحان في مادة الرياضيات البحتة :"التفاضل والتكامل"، بعد غد الخميس، بإجمالي عدد (110,822) طالبًا طالبة.