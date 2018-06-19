حرارة مرتفعة ورطوبة عالية.. الأرصاد تعلن: الخميس بداية فصل الصيف

القاهرة- "أ ش أ":

صرح القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إبراهيم عطا، بأن فصل الصيف يبدأ جغرافيا بعد غد الخميس، الموافق 21 يونيو الجاري، ويستمر 3 أشهر، ويعد أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية.

وأضاف في بيان للهيئة، الثلاثاء، أن تأثير منخفض الهند الموسمي يمتد ليشمل جميع أنحاء الجمهورية، ويعمل على رفع درجات الحرارة والرطوبة النسبية ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وتابع عطا: "من المتوقع مع بدايات فصل الصيف يومي الخميس 21 يونيو والجمعة 22 يونيو الجاري أن ترتفع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات خلال ساعات النهار على جميع الأنحاء، وتنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء خاصة جنوب البلاد يوم الجمعة والتي تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر".

أما عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال يومي الخميس والجمعة:

السواحل الشمالية الغربية من 31 إلى 32 درجة مئوية.

محافظات شمال سيناء من 30 إلى 31 درجة مئوية.

محافظات الوجه البحري والقاهرة من 38 إلى 39 درجة مئوية.

محافظات شمال الصعيد من 41 إلى 42 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد من 45 إلى 46 درجة مئوية.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد بالمواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة وتجنب الجلوس في الأماكن سيئة التهوية، إلى جانب ضرورة متابعة النشرات الجوية اليومية التي تصدرها الهيئة عبر وسائل الإعلام، كما يمكن الاتصال بالهيئة على مدار الـ24 ساعة على التليفون الأتي: (24646721 - 24834625).