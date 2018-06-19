3 نظم للسداد.. خطوات حجز شقة بـ"الإسكان الاجتماعي الحر"- "سؤال وجواب"

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان طرح 18500 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الحر، للحجز، في 12 محافظة مختلفة، خلال الشهرين المقبلين.

وينشر مصراوي، كل ما يتعلق بالمشروع من أساليب التخصيص، وأماكن الوحدات، وطرق السدات، للرد على كل أسئلة المواطنين الراغبين في الحجز.

1- ما هو الإسكان الاجتماعي الحر؟

وحدات الاسكان الاجتماعي الحر، لا تختلف عن وحدات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها الوزارة في المدن الجديدة، فهي بنفس المواصفات، وجودة التشطيبات، والاختلاف في السعر وطريقة التخصيص.

2- لماذا تطرح الوزارة هذا النوع من الوحدات؟

طرحت وزارة الإسكان تسعة إعلانات لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، لكن في بعض الأماكن لم يتقدم سوى عدد قليل من أبناء المحافظة لهذه الوحدات، فظهرت فكرة طرح هذه الوحدات بنظام البيع الحر، بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المواطنين للمدينة للمحافظة على معدلات التنمية.

3- أين تقع أماكن هذه الوحدات؟

تتواجد الوحدات في 12 محافظة، تتمثل في 1730 وحدة بمدينة برج العرب الجديدة، و168 وحدة بالقاهرة الجديدة، وفي الفيوم 903 وحدات بطامية، و1139 وحدة بهوارة، وفي المنيا 437 وحدة بمطاي، وفي أسيوط، 2151 وحدة بأسيوط الجديدة، و287 وحدة بأبنوب، و407 وحدات بساحل سليم، و804 وحدات بمنقباد، و432 وحدة بالبداري، وفي سوهاج 1095 وحدة بسوهاج الجديدة، و902 وحدة بحي الكوثر.

وفي قنا سيطرح 409 وحدات بقنا الجديدة، وفي الأقصر 4228 وحدة بطيبة الجديدة، وفي أسوان 910 وحدات بكوم أمبو، وفي البحر الأحمر 91 وحدة بالقصير، و146 وحدة بمرسى علم، وفي مطروح 335 وحدة بالحمام، و39 وحدة بسيدي عبدالرحمن، وفي البحيرة 1968 بوادي النطرون.

4- ما هى مواصفات الوحدات؟

الوحدات كلها تتكون من 90 مترا مربعا، كاملة التشطيب، 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، كما أن معظم الوحدات مطلة على الشارع وغير ملتصقة.

5- هل سعر الإسكان الحر يختلف عن الإسكان الاجتماعي؟

بالطبع، الإسكان الاجتماعي يقدم لمحدودي الدخل، ويجري تنفيذه لتوفير سكن مناسب بعيدن عن تحقيق أرباح مادية بخلاف أن الدولة تدعم الوحدة بـ25 ألف جنيه، وسيصل في الفترات المقبلة إلى 40 ألفًا، لكن الإسكان الحر، يجري عرضة للحجز وفقا لأسعار السوق دون أي دعم، في مقابل عدم وجود أي شروط للحصول على الوحدة.

6- ماذا عن أسعار الوحدات؟

الأسعار المتوقعه تتراوح بين 240 ألفا وحتى 260 ألف جنيه وفقا لمكان الوحدة والمدينة.

7- ماذا عن نظم السداد؟

نظم السداد ستتنوع في هذه الوحدات، فسيكون هناك نظام للدفع الكاش للوحدات، كما يوجد نظام للدفع على 3 سنوات، وثالث باستخدام نظام التمويل العقاري بفائدة تصل إلى 7%.

8- كيف سيجري تخصيص الوحدات؟

تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي العادية لكل المتقديمن المستوفين للشروط وفقا للأولوية، لكن في الإسكان الحر، التخصيص بأسبقية الحجز، ومن المقرر الحصول على الوحدات بعد دفع سعرها نقدًا مباشرة، أو جزء من نظام التقسيط.

9- هل هناك شروط للحجز؟

وحدات الإسكان الاجتماعي الحر يجري حجزها دون شروط، أو قيود فيمكن لأي مواطن اختيار وحدته في أي محافظة.

10- هل من الممكن بيع الشقة بعد الفوز بها؟

يمكن بيع الشقة بعد الفوز بها، فكل مشروعات الإسكان يوجد بها قيود على البيع، لكن الإسكان الحر، يختلف عن هذه المشروعات، لأن شراءها كان بأسعار السوق.