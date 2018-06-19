  • عاجل:"بي إن سبورتس" تذيع مباراة مصر وروسيا على القناة المفتوحة.. للتفاصيل اضغط هنا:
    • 1339325 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    زيادة البنزين مونديال روسيا حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

    رئيس "الثانوية العامة": "لا أحد يستطيع تغيير نتائج الامتحانات"

    02:42 م الثلاثاء 19 يونيو 2018
    رئيس "الثانوية العامة": "لا أحد يستطيع تغيير نتائج الامتحانات"

    كتبت- ياسمين محمد:

    نفى الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، ما نشر على موقع التواصل الاجتماعي بشأن قدرة بعض الأشخاص على تغيير نتائج امتحانات الطلاب، مشددًا على عدم صحة هذه الإدعاءات.

    وأكد حجازي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب امتحاني التاريخ والفيزياء، أن الانترنت ممنوع تماما داخل الكنترولات، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن لجان الشغب، حيث تم تشكيل لجنة من أسيوط وقامت بتمشيط إحدي اللحان بسوهاج، وتم ضبط مئات الهواتف المحمولة، ونتيجة لذلك طلب 57 طالبا في هذه اللجنة تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية، وهو ما يخضع لقرارات اللجان الامتحانية والطبية.

    وأضاف أنه تقرر تغيير رؤساء لجان الشغب يوميا، وإلغاء الامتحان حال تطابق الاجابة لجميع طلاب اللجنة.

    وأوضح أنه لا مبرر للشكوى من امتحان مادة اللغة الانجليزية خاصة أن نسبة النجاح في العينة العشوائية بلغت 89% تقريبا.

    رضا حجازي نتائج الامتحانات امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة

    الخبر التالى:

    "الصحفيين": تجميد الروابط والشُعب التي انتهت مدتها القانونية بالنقابة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان