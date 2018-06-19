رئيس "الثانوية العامة": "لا أحد يستطيع تغيير نتائج الامتحانات"

كتبت- ياسمين محمد:

نفى الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، ما نشر على موقع التواصل الاجتماعي بشأن قدرة بعض الأشخاص على تغيير نتائج امتحانات الطلاب، مشددًا على عدم صحة هذه الإدعاءات.

وأكد حجازي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب امتحاني التاريخ والفيزياء، أن الانترنت ممنوع تماما داخل الكنترولات، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن لجان الشغب، حيث تم تشكيل لجنة من أسيوط وقامت بتمشيط إحدي اللحان بسوهاج، وتم ضبط مئات الهواتف المحمولة، ونتيجة لذلك طلب 57 طالبا في هذه اللجنة تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية، وهو ما يخضع لقرارات اللجان الامتحانية والطبية.

وأضاف أنه تقرر تغيير رؤساء لجان الشغب يوميا، وإلغاء الامتحان حال تطابق الاجابة لجميع طلاب اللجنة.

وأوضح أنه لا مبرر للشكوى من امتحان مادة اللغة الانجليزية خاصة أن نسبة النجاح في العينة العشوائية بلغت 89% تقريبا.